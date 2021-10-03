高雄患有精神疾病的林姓男子前年病發妄想「國小同學遭棄屍混凝土車」，開車行經前鎮區文林街、新光路口時，認為過馬路中的吳姓工人向他點頭示意「自願被撞」，便加速衝撞吳男，並輾壓、拖行數公尺後逃逸，雖然吳男送醫後救回一命，但終生無法行走，林男最終遭依殺人未遂罪判7年半定讞，民事部分，高雄地方法院判林男須賠償吳男1913萬餘元，可上訴。

判決指出，林男在2019年9月15日晚間妄想他的2名國小同學遭人殺害，並被棄屍在混凝土預拌車內，導致林男情緒緊張、徹夜未眠，隔日上午林男開車在高雄市前鎮區一帶尋找工地及裝有「國小同學屍體的混凝土預拌車」，途中還曾多次違規逆向行駛。

林男行經駕車行經前鎮區文林街、新光路口時，看到身穿工人服的吳男徒步行經斑馬線，林男認為「對方向自己點頭示意要讓他撞」，竟然就直接駕車衝撞吳男，並拖行、輾壓，吳男同事目擊驚悚畫面，立即報警並通報救護車到場將吳男送醫急救。

車禍發生後，林男並無停下車輛，而是駕車逃逸，在行經高雄市小港區沿海二路中鋼公司東門口時，經員警攔查並連鳴12槍，才合力制伏拒捕的林男。而吳男多處骨折、膀胱破裂，傷勢極為嚴重，經搶救後雖然撿回一命，但遭醫院診斷全身54％失能，終生無法行走、需人照顧。

法官依殺人未遂罪判處林男7年半有期徒刑定讞，並宣告服刑期滿後仍需監護5年。民事部分，高雄地院法官認為，吳男車禍後生活遭遇極大不便，由於吳男未婚，生活起居需仰賴雙親照顧，因此加總看護費、勞動力減損、精神慰撫金等，判決林男應賠償吳男1913萬元，可上訴。

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