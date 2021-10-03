今年東京奧運最後一刻和謝語倢遞補進網球女雙參賽名單的女網選手許絜瑜，結束奧運之旅後就到美國續拚職業賽，這次為了台南全大運及新北全運會回台參賽，除了拚獎牌，也想和其他東奧一同參加國慶遊行，感受不一樣的氣氛。

3日全大運網球公開女生組單打金牌戰，代表北市大學的許絜瑜以6比2、7比5擊敗國立體大李珮琪，繼2016年全大運之後，暌違4屆再度於全大運女單項目拿到金牌，許絜瑜表示：「這是我全大運第2面單打金牌，距離上一次奪金已經有很長一段時間，可以再拿金牌真的很開心。」

許絜瑜2016年全大運女單奪金後，接下來3屆都敗在國立體大李亞軒拍下而屈居銀牌，今年終於再戴上金牌，難得來到台南，她也在朋友介紹下嘗試了擔仔麵、肉圓、牛肉麵等當地美食，大讚非常美味。

賽後許絜瑜笑著說：「從美國回來後進行14天居檢隔離及7天自主健康管理，9月30日才開始到球場練習，也利用這段時間調時差。除了參加全大運，也會問鼎全運會，不過選手實力更佳堅強，對於獎牌先不想太多。」

許絜瑜補充，之前東奧國手受邀到總統府參加東奧台灣英雄凱旋派對，自己正在美國比賽無緣參與，這次回來比賽之餘也想體驗國慶遊行的氣氛，「奧運是許多選手的夢想，很榮幸今年美夢成真，接下來要繼續爭取世界排名積分，希望有朝一日也能打進網球四大公開賽會內賽。」