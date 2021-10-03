毛巾擦完不是晾乾就好，專家指出，毛巾至少一周要洗一次，一旦出現異味，就要清洗，而且不能和內衣褲等藏有大量細菌的衣物一起洗，也不要廚房用毛巾及浴室用毛巾混合洗，否則會愈洗愈髒，最好還要使用熱水清洗。

毛巾上孳生了什麼？

毛巾擦完究竟多久要清洗一次？美國有線電視新聞網（CNN）報導，英國西敏大學（University of Westminster）醫用微生物學高級講師穆罕默德（Manal Mohammed）建議，每個禮拜至少清洗一次，不會有太大問題，而且又環保。

她說毛巾可以重複使用，不過如果飄出異味，那就絕對要洗了，因為這代表有細菌和真菌在孳生了。

「毛巾並不像你想的那樣乾淨，它們可以傳播細菌」，她說，因為每一次使用毛巾，就會把細菌從人的身上沾到毛巾上，因此她也建議，洗手後用毛巾擦乾手前，洗手時至少要洗20秒。

洗毛巾也有一些要注意的地方，否則會愈洗愈髒。第一，避免和內衣褲等高風險衣物一起洗，因為內衣褲可能沾染糞便或是感染生殖器官的細菌。同樣的道理，毛巾也千萬不要和沾染了嘔吐物等人體液體的物品一起清洗。

第二，浴室用毛巾也不要和廚房用毛巾一起洗，以減少細菌散播。

穆罕默德說，因為浴室用毛巾通常掛在家裡細菌最多的廁所，有時候毛巾會沾染上大腸桿菌，大腸桿菌會引發食物中毒。

2014年一份美國及加拿大的跨國研究就發現，89%的廚房用毛巾沾染了大腸桿菌群（Coliform bacteria），25%沾染大腸桿菌（E. coli）。

如何清洗毛巾最保險？穆罕默德建議用熱水清洗，尤其「愈熱愈好」，用洗衣機洗時，可以設定在攝氏60度，如果毛巾特別髒，甚至可以用90度來洗。

洗完後要確保毛巾完全晾乾，她說沒乾的毛巾是細菌孳生的絕佳溫床，尤其在潮濕的浴室中，溼答答、用過的毛巾會促進微生物生長，雖然大部份的細菌都無害，但是包括葡萄球菌在內等部份細菌會造成感染及健康問題，特別是那些皮膚有傷口、以及免疫功能低下的人。

除了清洗及曬乾能夠防止毛巾孳生細菌以外，穆罕默德也提醒幾項使用毛巾的注意事項，例如不要和別人共用毛巾。她說許多粉絲會期待球星丟毛巾給他們，但這個舉動暗藏危機，球員可能把沾有會引起香港腳的皮癬菌，或是引起股癬（Tinea cruris）的病原體的毛巾扔給你，這些病菌透過傷口或是敏感性皮膚就能傳染給下一個人。

共用毛巾也可能致痘、傳播結膜炎等。