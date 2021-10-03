黃子佼一身輕便吊嘎受訪。（八大提供）

簡嫚書相隔11年再度入圍金鐘，2日在第56屆金鐘獎上，以《她們創業的那些鳥事》中，可愛率真、擅於交際的「林美季」一角，抱回「戲劇節目女配角」獎座，簡嫚書在慶功宴上分享，因為是自己1個人走紅毯，其實覺得蠻孤單的，所以就在左眼角點了1顆「美季痣」，當作幸運小物，成功拿下金鐘獎的簡嫚書笑讚：「果然蠻幸運的！」至於獎金怎麼用則還未計劃，簡嫚書笑問「現在也沒有很高獎金的樂透彩卷？不然想拿去包牌。」

簡嫚書昨以一襲性感合身的禮服出席金鐘獎典禮，驚豔全場，成為許多觀眾票選的「紅毯最美」，她透露服裝和造型都是委由專業的團隊打理，「因為我本人是比較樸素的，當初選擇這套禮服是覺得符合自己的氣質之外，也有『林美季』的性感，就是二合一」。逗趣的是，黃子佼一度表示想看簡嫚書以劇中角色「美季」來領獎時，簡嫚書笑回：「又不是頒給她，為什麼要讓她有這個場面！」

至於得獎後，老公的反應如何？簡嫚書笑曝「肯定爆哭」，接著表示「他其實是個比我更感性的人，他的支持跟包容是我的勇氣」，坦言典禮結束後最想和老公喝一杯外。而因為戲劇節目女配角頒獎時間較晚，並不確定小孩是否有看到自己的獲獎畫面，但簡嫚書回想起昨天要出門時，2個寶貝出現了特別的舉動，「我就一如往常像是要去上班，他們竟衝過來，一人各抱著我的一隻腿，然後就是黏著不放。」當時內心焦急想說時間快來不及了，事後回想起來，也許是小孩和自己心連心，早在獎項揭曉前給了她最溫暖的鼓勵和祝福。

八大電視以視訊方式舉辦慶功宴，憑藉《一個都不能少》入圍「綜藝節目主持人獎」的黃子佼，一身輕便吊嘎受訪，他先是自嘲「我回家洗洗睡，還可以開心吃水餃，因為我們沒有資格吃慶功」，接著大虧竇智孔「你怎麼有臉在那裡吃？該回家了！」也開玩笑說「沒有得獎，我太太最開心，因為我可以趕快回家！」當被問到孟耿如是否有安慰他？黃子佼直言：「完全沒有耶！我們在回家路上她就在看戲劇節目女配角獎頒獎，宣布嫚書得獎時，我們在車上尖叫，司機還抖了一下。」語畢，逗趣分享最近在挑戰連續14天吃奇異果，看身體是否有什麼變化，「人生要找點別的事情，就不要一直聚焦在金鐘獎，回家馬上開始忙別的，期待明年再來」。

另一方面，首次參與金鐘頒獎典禮的竇智孔，透露有聽取黃子佼日前的建議，穿紅內褲上陣，希望帶來好運！現場也搞笑故作疑惑問黃子佼：「我有執行你的提議穿紅內褲，可是沒效耶！」聽得黃子佼無奈笑答「抱歉，就說不要迷信，因為再怎麼會算，都沒有唐綺陽會算！」竇智孔也坦言認為自己能入圍是沾《台灣第一等》節目的光，他說：「《台灣第一等》已經是很久的招牌，深耕記錄台灣，與在台灣每一個佼佼者的生活，反而節目沒入圍才讓我覺得可惜！雖然沒得獎，但節目繼續看，觀眾們一定會看到更美的。」