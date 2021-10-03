國民黨主席當選人朱立倫南投感恩謝票之旅，3日下午在南投縣議會舉行。（馮惠宜攝）

國民黨主席當選人朱立倫南投感恩謝票之旅，3日下午在南投縣議會舉行，南投縣長林明溱、議長何勝豐以及立委馬文君、許淑華、南投市長宋懷琳都熱情參與，當被問及對下屆南投縣長人選與佈局？他數度以「一定會推出最強的、最符合民意的侯選人。」

朱立倫展開謝票之旅，3日從台中、南投到彰化，在南投縣議會舉行的感恩茶會，地方人士熱情與會，不到縣長林明溱到場，有意參下屆縣長的立委馬文君、許淑華以及南投市長宋懷琳都親自到場與會。

面對媒體追問朱立倫對2022年九合一地方選舉南投佈局與人選規劃，朱立倫強調，南投一定會推出最強、最符合南投民眾需要的侯選人，他還說，很高興在南投國民黨有強將，國民黨一定會在最後整合完成，團結一致，推出最強的候選人。

有記者追問強將指的是許淑華嗎？朱立倫則回應，他對於南投每一位有心參選的黨內同志都是公平的，最後一定會推出最強的候選人，主席就是挺最強、最符合民意的侯選人。