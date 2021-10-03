熟客每到必點的「紅舍燒肉」。（紅舍私房料理提供）

「滷香豬尾巴」吃來口感極佳、膠質豐潤。（紅舍私房料理提供）

老饕口袋私藏的餐館大多隱於市區窄巷，位於台北市松山區巷弄裡的「紅舍」私房料理，正因鄰近辦公大樓及住宅區內，老闆兼主廚的洪仁迅現年52歲，從事餐飲30餘載，自謙因自小不愛讀書，國中畢業後在餐廳服務跟著大廚當學徒，他說：「我的菜式傳承自父親的外省菜及母親的台灣菜。」

各種傳統口味到洪仁迅手裡，都能做出創意吃法，「客人來我這用餐就像在家裡一樣自在」，他笑言，像是熟客每到必點的「紅舍燒肉」，食材用的是台灣溫體豬，豬肉外皮烤得微焦並鎖住肉汁，肉嫩而帶點炭香味。值得一提得是，他主推的功夫菜「川味牛四寶」，是用牛腩、牛肚、牛筋、牛腱，分次丟下去滷4小時，吃來香味四溢；還有一道「滷香豬尾巴」，處理食材的方式亦費工，總是要將豬尾巴表層刷乾淨，再進行滷製，吃來具口感、膠質豐潤。

而自去年疫情爆發以來，洪仁迅總共遭受2次經營上的危機，他坦言，去年業績影響僅少了1個月的營收，今年疫情嚴重許多，光停止內用就3個月，「最慘時掉到7至8成，剩1、2成是靠便當撐過來的」，直至9月份業績才緩步爬升。這段時間雖難熬，但他仍溫情回憶，幸好熟客相挺，最窩心的是連遠住汐止的熟客仍持續訂外帶，他親自去送，熟絡得宛如親人。

跟客人感情甚篤的洪仁迅熱情表示，熟客喜歡跟他分享各家菜式，「我永遠都在學習做菜，客人就是我的老師」。現在雖恢復內用，為了鄰近的上班族著想，仍堅持販售便當，熟客仍可享用獅子頭、宮保雞丁等熱賣美饌，近期他將推出頗具特色的「佛跳牆」便當，分享給客人嚐鮮。