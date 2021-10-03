晶鑽生醫（6815）受惠「提美拉」系列新品、「戰斧探頭」上市，總經理謝佳憲表示，隨著二大醫材產品線的正式到位，將可望為第四季營運開啟新一波成長動能。

晶鑽3日舉辦自有品牌「MIRACLE THREAD提美拉外科用可吸收性縫線」全品項線雕線材，以及全台獨家代理唯一兼具緊膚與溶脂的「寇斯特優緹偲第三代超音波探頭」新品上市發表會。

3日出席發表會的維格醫美集團董事長林銘德表示，「提美拉」與「戰斧探頭」的上市，為國內醫美微整形市場揭開二大關鍵發展趨勢：一是台灣自主研發技術在醫美科技領域取得成功與重視；一是非侵入式療程已成微整形市場主流趨勢。

謝佳憲強調，現代醫學美容導入線雕技術或其他非侵入技術，在台灣才正在興起，需要快速且大量培訓醫師的專業技術與經驗，晶鑽將扮演上游材料供應與技術整合的平台，共同開拓市場商機。

在營運策略方面，晶鑽將以發展自有品牌為主、代理為輔，未來「提美拉」除搶攻國內市場外，更將積極布局海外市場，優緹偲音波治療儀則專注國內醫美商機，透過自有品牌與代理的雙軌併進，今年將是晶鑽生醫營運邁向快速成長的關鍵元年，有機會於第四季逐步展現新品上市對公司的營收挹注效益。