追思音樂會前，文化部次長蕭宗煌（右）代表頒發總統褒揚令。（謝佳潾攝）

追思音樂會開始，舞台上雲集查馬克生前各方好友，台下更是座無虛席。（謝佳潾攝）

活動全程線上直播，眾網友踴躍留言，一片思念與讚聲不斷。（風潮音樂、公視提供／謝佳潾屏東傳真）

演活《斯卡羅》大股頭「卓杞篤」的屏東泰武國小主任查馬克‧法拉屋樂，8月19日在來義鄉丹林部落住家安然辭世，享年42歲。事隔1個多月後，「細雨灑落群山－查馬克‧法拉屋樂追思音樂會」3日在屏東演藝廳登場，由查馬克的親友將他心繫一輩子的泰武古謠繼續傳唱下去。

音樂會前，由查馬克生前曾同事過的泰武國小校長、也就是現任立委伍麗華擔任引言人，她感性地說，1990年，你問部落的孩子會唱自己的歌嗎？孩子會答「高山青」，2000年再問，孩子會改唱「聽海哭的聲音」，原來張惠妹唱的歌就是原住民的歌，直到2010年開始，孩子終於慢慢地會用族語唱自己的歌。

她的引言引發全場共鳴，講到2020年時，台下觀眾不由自主地隨她一起唱起古謠，場面相當感人，她感動道，我們非常榮幸能夠看到查馬克改變這個世代原住民的孩子，他常說，聲音是有記憶的，是可以傳遞的。

隨後文化部次長蕭宗煌代表頒發總統褒揚令，接著追思音樂會開始，舞台上雲集查馬克生前各方好友，台下更是座無虛席。而活動全程線上直播，眾網友踴躍留言，一片思念與讚聲不斷。

此次追思音樂會由查馬克一手培育的「泰武古謠傳唱」擔任主唱，開場便帶來連續4首追思彌撒組曲，接著由吳昊恩上台，獻唱一首未曾發表的曲子〈我能為你做些什麼〉，泰武古謠傳唱再唱起一連串追思組曲〈思念如此孤單〉、〈相思〉、〈承諾〉，搭配特別剪輯的幾段追思影片，呈現查馬克從小到大不同階段的身影，最後再以查馬克的幽默語錄集錦影片與〈細雨灑落群山〉一曲為上半場作結。

下半場則由17年來一起守護排灣古謠的佳興與泰武部落共30位耆老，台上台下齊聲開唱。耆老們與泰武古謠傳唱合聲〈琉璃珠之歌〉，意味著查馬克是眾人心中最美麗且珍貴的寶物。

歌手王宏恩則用〈親愛的朋友〉表達他的思念；戴曉君也接連上台，與少妮瑤‧久分勒分、廖秋茹合唱〈撿起你的羽毛〉，國際舞者張逸軍在歌聲中登場，用一曲舞蹈表達他對查馬克的感懷敬意。

音樂會中，還特別選唱查馬克寫給妻子的情歌〈愛遺落在思念中〉，法拉屋樂家的3名孩子則獻聲〈耶穌恩友〉給父親；泰武國小古謠隊18位學童也加入〈充滿回憶的舞歌〉一起歌詠親愛的老師。至於安可曲〈祈〉不僅是獻給查馬克妻子恩祈老師，也祈禱在座的大家未來都更加勇敢、平安。

除了總是令人感到安心的身影，「查馬克式的幽默」更是查馬克留給大家最難忘的印象，因此表演者們手牽手歡唱〈屋娜娜西的搖擺〉為音樂會畫下句點，大家相信眾人一同搖擺高歌的畫面，會是查馬克喜歡的完美結尾。

查馬克追思音樂會的總召集人于蘇英表示，查馬克生前以傳承排灣古謠和文化的熱情將大家凝聚在一起，這次透過他最愛的「音樂」，讓大家有機會再次齊聚。