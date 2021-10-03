軟嫩香甜的布丁是大小朋友都喜歡的點心，尤其是經典的花朵狀塑膠盒更讓人印象深刻，不過卻少有人發現底部包裝有一根塑膠突起物，就有網友透露，只要倒扣布丁，再把底部的突起物折斷，布丁就會輕鬆掉下來，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《爆怨2公社》PO文透露，印象中布丁的塑膠盒底部都有一根「腳」，只要倒扣布丁，再將其折斷，布丁就能輕鬆掉下來，但他卻赫然發現那根「腳」不見了，詢問老婆，對方卻表示「本來就沒有腳」，讓他困惑的說「明明有根腳啊！」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「我布丁吃這麼多年沒看過欸！這是什麼都市傳說？」不過也有過來人幫忙作證，「有啦！本來有腳，但後來就沒有了」、「你是幾十年沒吃布丁了？老早就沒做那根了」、「要年紀有一定的程度才會知道，不知道的表示太嫩了」、「以前確實有腳，你不說我還沒注意到現在沒有了」。

臉書專頁《就算知道了也對人生沒有幫助的日本小知識》就提到，1960年代時，布丁在餐廳的銷量非常好，唯獨杯裝布丁在超市卻乏人問津，原來是超市布丁只能用湯匙挖得亂七八糟，比不上餐廳內裝盤後的布丁看起來美觀又好吃，於是才會在底部設計一根細長棒，只要將其折斷，讓空氣跑進杯子內，就能讓布丁完好無損的倒出。