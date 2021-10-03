97歲萬里鵬、93歲萬張素珠牽手走過72個年頭，夫妻倆一輩子相互扶持、鶼鰈情深。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府3日表揚40對60年以上鑽石婚夫妻，其中97歲萬里鵬、93歲萬張素珠更已牽手走過72個年頭，更是全場結縭最久的夫妻，2人不僅形影不離，還經常牽手到公園散步，一起在陽台泡茶、聊天及唱歌。萬里鵬笑說，2人還是會吵架，但相處融洽的祕訣，就是「多忍讓一點」；有人生氣時，另1人就到旁邊去。

家住北區的萬里鵬、萬張素珠，夫妻倆一輩子相互扶持、鶼鰈情深，育有1子6女及11名孫子女、8名曾孫子女，可謂子孫滿堂、家庭和樂。里鵬阿公年輕時，從事室內修繕木工的工作，之後又開了一間家具行，素珠阿嬤就是阿公身邊最得力的助手。在夫妻倆同心努力經營下，事業蒸蒸日上，2人也相互珍惜並用心經營婚姻生活。如今阿公每天最喜歡的事，就是陪著阿嬤四處走走，2人出門都會牽著手，婚姻越陳越香。

里鵬阿公笑容滿面地告訴市長黃偉哲說，他結婚72年，一樣很愛素珠阿嬤，不能一時半刻沒看到對方，2人相處融洽的秘訣，就是多些體諒及包容，加上無條件的愛。里鵬阿公與素珠阿嬤甜蜜的互動，讓現場參與活動的嘉賓都感到欣羨不已。

社會局陳榮枝局長表示，今年市府以「幸福愛甲永遠」為主軸，表揚40對結縭60年以上的鑽石婚長者夫妻。夫妻能夠攜手相伴一甲子，共同度過生活中的酸甜苦辣，實在不簡單。今天看到的鑽石婚夫妻，對對佳偶精神飽滿，喜悅的心情都洋溢在臉上，這些夫妻相互扶持的精神，值得後輩效法與學習，也證明台南是幸福愛甲永遠的好城市。

黃偉哲指出，截至今年8月底，台南市65歲以上老年人口數有31萬8000多人，占全市人口逾17.03％。隨著高齡人口不斷快速成長，社會局積極推動長照2.0服務、推展長者社區服務據點；對於長輩的照顧，除發放重陽禮金外，也提供如免費裝置假牙並針對中低弱勢長者假牙免費修護、中低收入老人住宅設施設備改善、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、預防走失愛心手鍊等多項老人福利，並媒合民間資源，積極打造高齡友善城市，落實溫暖大台南的願景。