立法院財政委員會明將審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」第4次追加預算案。財委會召委李貴敏痛批，疫情衝擊嚴重，無論防疫與紓困都有其急迫性，但歸預算、債務與財政紀律，質疑民進黨執政績效低落，偏偏又好大喜功，預算浮濫編列，還利用特別預算作為巧門，導致政府負債累累「債留曾孫」，財政紀律如千瘡百孔。

根據財政部國庫署國債鐘最新資料，政府長期性債務未償餘額已高達5.6兆元，加上短期性債務，國人平均每人負擔債務已突破25萬元大關。李貴敏表示，等於新生兒一落地就要背負25萬元的債務，情況更在持續惡化中，換言之，已經不是「債留子孫」，簡直快要「債留曾孫」了。

李貴敏指出，政府一直誇稱債務處理多有績效，還債金額創廿年新高，前幾天還想跟在野黨大打輿論戰，但都不過是話術，藉此迴避政府真實債務的嚴重性。試問，不論年度總預算或特別預算，只要是舉債，不該都算入政府的未償債務餘額嗎？特別預算不該成為政府舉債的巧門吧？

李貴敏說，從數據來看，國債鐘不是政府自己公布的指標嗎？2010年，國人平均每人負擔債務不過是20.4萬，到蔡總統執政的2016年，也不過是23.2萬，接著一年一年飆高，這不是客觀的事實嗎？如果政府的總預算控制良好，國債鐘的警訊，不就是特別預算編列常態化造成的嗎？就算還得多，能撐得住政府借得更多嗎？

李貴敏強調，估且不論其他特別預算，單就傳染病防治的特別預算就已經追加3次，而6794億元特別預算的財源，除移用前年度歲計賸餘300億元，其他6494億元都以舉債支應。現在第4次再追加1600億元，同樣全數以舉債支應。債務累積速度持續爆增不說，政府的績效、替代方案、財源籌措、預算編列的合理性又在哪裡？難不成這種手法是把應該依法編列的項目藏在特別預算，企圖規避公債法流量管制及預算法23條限制嗎？

李貴敏認為，民進黨作為史上透過特別預算舉債金額最高的政府，荒腔走板的做法導致國人負債金額不斷成長，是時候該適可而止了。