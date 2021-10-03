小薰(黃瀞怡)榮獲迷你劇集女配角獎後出席慶功宴。（公視提供）

小薰(黃瀞怡)憑藉《大債時代》榮獲迷你劇集女配角獎，3度入圍首次得獎；她從黑澀會美眉出道，歷經歌手再到演員身份，一路走來坦言：「真的滿難的！今天終於拿到人生第一座金鐘獎，真的很感動。」她受訪時才驚覺有獎金這回事，笑稱完全沒有料到，目前還沒有計劃要怎麼使用，「應該要先拿去付今天的治裝費」，展現務實的一面。

男友鄭人碩也有傳來道賀訊息，但僅有兩個字「恭喜」，她笑稱：「他就是不善表達，但是沒關係，因為我有接到爸爸的電話，讓我一度又想要哭，在我心中家人真的勝過一切。」

被問到得獎後會不會漲價片酬，小薰表示：「不會啊！我不會漲價，只要你們不放棄我，我會一直一直的演下去，但是請不要刪我的戲！」開玩笑向未來合作的導演喊話，希望能讓她有多一點的發揮空間，不要因為片長或其他因素而刪減。她特別感謝《大債時代》導演廖士涵就沒有刪過她的戲。

回憶起當初拍攝時的困難，小薰表示：「最辛苦的地方是我本身很愛說話，在片場因為要進入情緒所以都不太能說話。而且自己也沒當過媽媽，所以準備角色的時候把自己母親離開的心情，加上與生俱來的母愛，兩個情緒加在一起來貼近角色情緒。拍哭戲對演員來說對身心靈來說滿痛苦的事情，因為有信仰才能讓我不會一直陷在負能量裡。」