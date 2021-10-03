今天在大聯盟場上道奇以8：3擊退釀酒人，目前戰績是105勝56敗，排在106勝55敗聯盟王者巨人之後，而兩隊在明天，也就是例行賽最後一天都還有比賽，所以道奇勝場仍有望追平巨人，不過就算輸球他們也已穩穩進入季後賽，相信好好備戰才是當務之急，但今天先發投手烏瑞亞斯(Julio Urias)繳出超亮眼成績引人注目。

Julio Urías is the first NL pitcher in five years to win 20 games! pic.twitter.com/7wp7uEqAvf — MLB (@MLB) October 3 2021

道奇本季擁有超宇宙級先發投手輪值，季初名單有包爾(Trevor Bauer)、畢爾勒(Walker Buehler)、普萊斯(David Price)、柯蕭(​Clayton Kershaw)、烏瑞亞斯等人，戰力非常強大，而下半季他們有所調整，包爾因性侵風波被停職，柯蕭陷入傷病困擾，但他們網羅了薛爾瑟(Max Scherzer)、哈默斯(Cole Hamels)，岡索林(Tony Gonsolin)也在季末歸隊。

除薛爾瑟轉隊過來繳出7勝之外，烏瑞亞斯堪稱輪值內最穩定一員，今天他拿下本季個人第20場勝投，他本季一共出賽32場，戰績是傲人的20勝3敗，185.2局中能送出195次三振，自責分率2.96、每局被上壘率1.02，尤其他近7場表現非常火熱，繳出6勝0敗2.20自責分率成績，每局被上壘率0.90。

當然他勝投不少是來自道奇黃金打線支援，不過後期他慢慢證明自己，就算平均投球局數不長，也都想辦法壓制打者，今天他面對釀酒人6局僅被敲1安打失1分，送7次三振2次保送，除拿下傲視聯盟的第20勝，也將個人自責分率下降到2字頭，為自己例行賽畫下完美句點，在季後賽恐失去柯蕭情況下，他將扛下道奇贏球重任。

而本季也是烏瑞亞斯生涯最精采一季，他2016年開始加盟道奇，但因傷病關係出賽場次都不多，5年來僅拿下12勝，不過除2017年偏高的5.40自責分率，其它年份最高自責分率都只有3字頭，相信他只是缺少穩定表現的機會，而在本季他牢牢把握住了，憑藉健康狀態和強打隊友火力支援，他拿下漂亮投球成績單！