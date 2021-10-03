台南山上花園水道博物館為推展山區旅遊，與在地廠商合作推出Be-Bike電輔單車服務，即日起遊客可以在博物館區及淨水池區以手機掃描租用，藉由電輔單車協助，將旅遊行程擴大到鄰近的山上社區，甚至最近爆紅的大內橋，逛老屋、賞甜根子草，帶動山區慢活旅遊。

台南市政府文化局指出，山上花園水道博物館開園迄今，已經接待超過100萬人次遊客，並串聯鄰近南瀛天文館、化石館等場館，成為山區熱門新景點，也帶動山上區的觀光市場。

館方積極構思將人潮導入社區，但因山上區屬於傳統農業聚落，範圍不大，且擁有相當傳統的建築及信仰，適合步行或騎腳踏車深度旅遊，於是與熊大單車合作，在博物館區及淨水池區入口處，規畫設置電輔單車服務。

水道博物館指出，Be-Bike電動輔助單車，車身有設置電池輔助，透過手機APP租用，上下坡踩踏較省力，提供遊客多元化選擇，雖無設立樁架，但會要求租賃者於固定服務據點放置還借，以免造成亂停景象，目前試辦期間，先在2個館區各投放5部，將再視租用情形調撥。

館方也提醒，電動輔助單車主要希望讓遊客能更深入認識山上區，民眾可以規畫串連周遭景點；但博物館區全區是收費徒步區，為了親子及銀髮族遊客的安全，電動輔助單車不能入園騎乘。