陽明海運委由台船建造之10艘2800 TEU級全貨櫃輪中，最後竣工的「長明輪」舉行新船命名典禮，典禮由陽明海運董事長鄭貞茂及台船總經理魏正賜共同主持，並邀請交通部常務次長祁文中夫人張美珍女士擔任「長明輪」之命名擲瓶人，為新船獻上一帆風順、班班滿載的圓滿祝福。

長明輪交船後，將配合已公告之臨時性運力調整計畫，投入一航次中東線加班船服務，以協助紓解近期台灣產業出口艙位緊張問題，後續則將於該加班船任務結束後配置於原定亞洲區間KCX航線服務，KCX航線靠港順序為釜山 - 上海 - 廈門 - 新加坡 - 巴生 - 巴西古當 - 林查班 - 蛇口 - 釜山。

陽明海運10艘2800 TEU系列貨櫃船迄今已全數交付投入船隊營運，隨亞洲區域經濟的發展，本系列船舶將作為區間經營之主力船舶，除使陽明海運船隊更具有環保競爭力，更可提供客戶完整之服務網絡。

「長明輪」可裝載約2940個20呎標準貨櫃，配備有353個冷凍櫃插座，船舶全長209.75公尺，寬32.8公尺，滿載吃水11.2公尺，設計船速可達21節，採劍艏船型節能設計，可提供卓越的節省油耗表現及流體動力性能，搭配主機採用Low-Load Tuning EGB模式，輔以脫硫塔的安裝，可有效率的降低氮氧化物(NOx)及硫氧化物(SOx)之排放，使船舶更具環保優勢並符合國際標準。

「長明輪」為全台灣首批取得挪威驗船協會(DNV)的SmartShip OE及PE智能標章認證船舶之一，其優異的性能包含特定航路貨櫃積載規劃可提高貨櫃裝載彈性，以及船體俯仰姿勢最佳化可有效節省油耗，運用上述技術將可提升船舶營運性能，同時達到降低溫室氣體排放之目的，兼具環保節能及降低營運成本的特質，達到企業與環境永續雙贏。