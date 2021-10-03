桃園市蘆竹區3日下午3點18分，位於長興路四段283號的電子製造工廠發生火警，現場有大量濃煙竄出，民眾嚇壞急忙撥打報案電話，消防局已到場搶救。

據了解，起火地點為東琳興業公司，建物為2層樓鐵皮屋，起火層位於2樓，由於建物前段有儲放少量酒精，現場畫面更可見濃煙從二樓窗戶冒出，無人員受困，消防局派出消防人員52名、車20輛、消防車20輛及救護車1輛，目前還在搶救中。