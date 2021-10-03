桃園蘆竹電子製造工廠竄濃煙 消防人員搶救中 16:312021/10/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園蘆竹區一間電子製造工廠下午傳出火警，現場冒出大量濃煙，消防人員搶救中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹區3日下午3點18分，位於長興路四段283號的電子製造工廠發生火警，現場有大量濃煙竄出，民眾嚇壞急忙撥打報案電話，消防局已到場搶救。 據了解，起火地點為東琳興業公司，建物為2層樓鐵皮屋，起火層位於2樓，由於建物前段有儲放少量酒精，現場畫面更可見濃煙從二樓窗戶冒出，無人員受困，消防局派出消防人員52名、車20輛、消防車20輛及救護車1輛，目前還在搶救中。 台中中清路鐵皮倉庫大火 濃煙直竄天際警消搶救中 桃園大園工廠冒火舌 濃煙直竄天際民眾嚇壞急報警 #濃煙 #建物 #電子製造 #工廠 #消防人員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 健康殺手 高中生吸電子煙5年來倍增 04:102021/10/03 焦點要聞 東莞躍機器人創業基地 04:102021/10/03 專題周報 中市SBIR挹注廠商研發動能 創造逾28億產值 09:112021/10/03 生活 德化工大廠Henkel數位轉型 避開疫外衝擊 04:102021/10/03 產業．科技 台股Q4鎖定電子新品、消費題材 04:102021/10/03 財經要聞 宏都拉斯度假島嶼大火急撤400人 火勢獲控制 09:552021/10/03 國際 台北探索館展示無圍牆博物館 04:102021/10/03 《旺來報》 桃園蘆竹貨車疑過彎不慎側翻 對向車輛遭波及4人受傷 14:052021/10/03 社會 車頭變形全毀！屏東枋寮物流車逆向撞飼料車 駕駛受困無呼吸心跳 11:442021/10/03 社會 泰山公寓惡火3死 僅母女獲救 04:102021/10/03 社會新聞 桃消防分隊長休假練習空拍機 突見山區大火通報立功 13:432021/10/03 社會 社會熱門新聞 婦人過世留5千萬金條子女翻臉搶 銀樓曝：38年來一直買 - 社會 8旬釣客失足落水 女兒尋找多時卻接認屍電話錯愕悲痛 - 社會 女騎士恐怖喪命影像！遭工程車升降板擊落 秒被貨車輾爆頭 - 社會 機師人夫偷吃座艙長激戰30次 出庭認：「她同意我內射」 - 社會 媽祖面前動刀！ 新港奉天宮砍人案 逮1嫌疑因「債務」起殺機 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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