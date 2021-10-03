「看到沒有，那就是暗光鳥的巢，裡面有3隻幼鳥仔。」台南市議長郭信良興奮地指著議會旁樹上的鳥巢，自豪地表示，市議會近3年來周遭環境轉變非常大，除了一眼看去十分乾淨整潔，還因精心種植許多花草樹木，吸引鳥類前來築巢，正是生態環境日益改善的最佳證明。

郭信良指出，新冠肺炎爆發後，議會開放部分空地讓員工們種植蔬果，作為疫情下抒發壓力的管道，不僅能為議會增添綠意，還吸引鳥類前來築巢，經常可以聽到蟲鳴鳥叫；先前就曾看到喜鵲的巢，現在又有暗光鳥一家，讓議會的生態更加豐富。

郭信良進一步說，議會東側庭園面積較大，樹木林蔭多，很適合前來散步運動；西側庭園雖然面積較小，但精心放置了藝術家王昭旺的作品，以及可愛的萌牛椅，加上周圍的黃槐樹正值花期，滿樹的黃花隨風搖曳，也是拍照打卡的好地方。

郭信良強調，南市議會的員工，輪流在每周一下午清掃周邊環境，提供民眾乾淨的步道；一年四季還都有花樹，像是洋紅風鈴木及花旗木，以及依季節變換的草花，只要市民鄉親路過，必定能感受到議會園區與其他公務機關的不同。同時，不僅白天，夜晚的市議會更因亮化的巧思，呈現不同的樣貌，歡迎民眾隨時來走走。