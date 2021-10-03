為電動車普及化先行暖身，南陽實業代理的HYUNDAI現代汽車於台北三創生活園區打造新能源勁旅體驗店，運用光纖元素營造出領馭未來感的展示陣容，現場依車款特性分別打造四大展區，分別為完美造車設計工藝與純電綠能科技的第一部電動車 KONA Electric；全新動力開創人生新高度的豪華七人座休旅 SANTA FE Turbo-Hybrid；以及引領風潮、榮獲年度風雲車大賞多變有型的VENUE。

現代汽車在2019年揭示承諾「2025 HYUNDAI品牌戰略」中長期目標後，便致力朝向減碳低污染目標大步邁進，不僅加速發展多元HEV、EV、FCEV等潔淨動力科技的應用，更推出專屬電動車品牌「IONIQ」宣示零排放決心，預告未來的綠能戰略藍圖。在國內，繼導入IONIQ Hybrid及KONA Hybrid油電車型後，甫上市New KONA衍生的純電酷跑旅KONA Electric、大七人座休旅SANTA FE新增Turbo Hybrid引擎一併加入陣容，重磅新動力齊聚國內，堪稱非豪華品牌中新世代換血最全面、最多元動力的領先者。

會場主角-KONA Electric純電酷跑旅自2018年全球問世以來，其都會小型勁旅的明確產品定位，高品質造車工藝設計及出色續航里程表現，獲得世界各地消費者與專業媒體青睞，不僅全球銷售量寫下最速突破10萬輛、累積達15萬輛大關的亮眼表現，更被歐美專業媒體評選最佳電動車殊榮，KONA Electric是HYUNDAI汽車在台電動車領銜之作，更是目前業界最親民入手的電動休旅。

會場內最繽紛吸睛就屬VENUE展示區，一次展出今年成功營造話題的「堤芬妮 · 藍」、「珍妮佛 · 黃」與「格雷灰」三款充滿個性超顯色休旅閃亮現身，結合潮流單品，打造VENUE超時尚玩色的80後世代風格