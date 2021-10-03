富邦悍將3日作客台南，打線上出現亮點，上一場緊急接替因觸身球退場戴云真鎮守外野的王正棠，此役以右外野手被排進先發打線，這也是他職業生涯第3次守外野且是生涯首度先發，他笑說知道要先發很緊張，賽前還到右外野做最後適應，「畢竟第1次在台南守外野，這裡的燈光也跟其他場地不一樣。」

富邦近期外野傷兵頻傳，林哲瑄下背拉傷，高國輝則是之前腳扭傷，會影響守備，加上打擊也陷入低潮目前多在比賽後段代打，戴云真又因觸身球下二軍，今天排上王正棠先發守外野。

王正棠職業生涯前2次守外野都是替補上場，去年守1局沒有守備機會，上次則是因戴云真被張喜凱觸身球丟到膝蓋退場，教練緊急換上王正棠接替守右外野。

富邦昨天先將戴云真降下二軍，今天拉上于森旭，但他今天會從板凳出發，先發右外野手由王正棠擔任，這也是他職業生涯首度先發守外野。

談到上一場比賽因隊友傷退緊急接替外野守備，王正棠坦言有被驚嚇到，「真的沒有心理準備，但那時看了一看我們的板凳，哲瑄身體也有點不舒服，好像也只剩我了，還好那天是在主場比賽，外野手套剛好在休息室裡，不然如果在客場真的要跟隊友借手套了。」

過去王正棠在業餘時期就是內外野工具人，但來到職棒後守外野機會屈指可數，今天才是他生涯第3次守外野，他表示，今年春訓時都已內野為主，直到之前受傷下二軍時才又守外野，「其實那天接1顆後就習慣了，也有問（申）皓瑋站位、風向。」

今天賽前王正棠也特地去外野做最後準備，他表示，因為是第1次在台南守外野，台南球場的燈柱又比其他球場低，到時候天黑時的狀況又會不同，「剛剛也有再問一下皓瑋，他說等一下再提醒我就好，黃甘霖教練也有一直提醒我。」