大陸一線紅星夫妻檔黃曉明與Angelababy結婚5年、育有一子「小海綿」，近年卻頻傳婚變，近日有網友在北京巧遇Angelababy和黃曉明，發文揭露女方體態和夫妻倆私下的相處。

該名網友爆料，昨（2日）在北京某間飯店用餐時，先發現黃曉明也在現場，讚賞本人皮膚白皙、身材纖細，後來又跟Angelababy擦肩而過，驚呼女方「好瘦、好白、好高，就像是一個行走的骨架」看到她的側臉後，不禁稱讚：「那小嘴，那真的是吹彈可破的皮膚，絕。」有網友留言證實「我也有看到。」

網友發文表示巧遇Angelababy和黃曉明。（圖／微博）

因為只有文字爆料，沒有放上照片佐證，遭到部分網友質疑，不過該名網友強調「真的是吃飯碰到明星」、「我為啥要騙你我就是分享一下，畢竟我見過的明星也挺多的」，網友進一步表示，黃曉明與Angelababy身邊還有很多人都在看，且看了很久，「他們倆全程不說話沒有眼神交流，你能想像嗎？嘖嘖嘖真是我都尷尬。」被問到有無看到小海綿，網友用表情符號暗示有，表示一家三口都在北京。

除此之外，還有一名網友也在昨日於北京巧遇Angelababy，照片中，Angelababy頂著米色棒球帽，身穿黑色夾克和水藍牛仔長褲，身旁還有朋友同行，像是度假的行程，前天（1日）則是有另名網友在上海逛街時偶遇Angelababy，從照片中確實可以看到她的雙腿細到幾乎沒肉，體態非常纖細，看不出是一個孩子的媽媽。

Angelababy被網友拍到昨2日現身北京。（圖／微博）