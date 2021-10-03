駐美代表處前政治組組長「口譯哥」趙怡翔近日加入民進黨派系湧言會，趙怡翔今天宣布參選台北市大安文山區議員，希望將過去的歷練投入台北的發展，將國際視野帶入城市議題，打造一座更進步、更有國際競爭力的城市，「我一定會全力以赴」。

文山大安議員現有13席議員，包括民進黨籍的阮昭雄、簡舒培、王閔生、社民黨苗博雅、時代力量林穎孟、無黨籍李慶元，其餘7席均為國民黨籍。趙怡翔早在今年4月即請辭回台，當時傳出有意投入2022年台北市議員議員選舉，引起各界關注。

趙怡翔今天在臉書表示，他經常會看到車輛亂停人行道，逼迫行人必須走上馬路繞道而行。他會感嘆台北市的房價與租金，簡直超乎一般上班族的財力範圍，使許多人成為無殼蝸牛。還有都市更新的速度過慢，導致城市許多角落未獲得完善規劃。「這些問題皆長存，而台北似乎也缺乏了改革的動力」。

趙怡翔表示，想像自己能帶來改變，這是他加入政治的初衷。但他也知道，改變並不容易，一定要經過仔細的思考、規劃與執行。而每個人能貢獻之處，也取決於他的學經歷與人生歷練。「我當時清楚，我還有很多要學習之處」。

他列舉過去幾年來，他積極投入國際關係這條路，從基層研究員做起，嗣後在黨部擔任國際事務主管及智庫諮詢委員。蔡總統當選後，除了主持她當晚的國際記者會及就職典禮，更有幸到公部門服務，在國安會、總統府及外交部繼續處理外交議題。最後一個職位在華府，推動台美的合作與交流。

他說，這些經驗讓他更清楚世界如何看待台灣，以及我們該如何看待世界；也瞭解台灣在國際社會上扮演不可或缺的角色。我們在對岸壓力下的蓬勃發展，啟發了更多國家發現自己也能抵抗威權主義。我們的民主成就照亮亞洲，成為許多社會嚮往的方向。我們捍衛這些價值的決心，是維護區域和平的重要前提。

在未來，趙怡翔希望將過去的歷練投入台北的發展，將國際視野帶入城市議題。台北是一座國際之都，如何運用我們的國際連結打造一座更進步、更有國際競爭力的城市，將成為他的重要課題。「我一定會全力以赴」。

他說，他最重視的就是選舉一定要帶來遠景，認為這是每一位參政者的基本條件。接下來，他會清楚闡述我對都市發展的期待：從營造一個雙語環境、支持青年創業，到參考國際最佳範例，加快都市更新，確保市民能享有更高品質的居住環境。他個人也很關心道路安全，希望能夠優化道路設計，帶來對行人更友善的用路環境。

他知道市議員的職掌有限，但「對我而言，它是一個可以號召社會力的角色，而透過這個力量實現我們所期盼看到的改變。我們一定要找回改革的動力」。

趙怡翔也感謝台北。他說，他大學畢業當年拉了兩件皮箱回到一個陌生的環境裡。這座城市培育了他並給予他發展的空間。在未來他希望能盡其所能回歸他的家，與大家共同促使台北的進步與發展。「我會努力爭取大家的支持，謝謝」。文末也標記「趙怡翔台北市議員參選人（大安．文山區）」。