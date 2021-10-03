外交部製作了一支6分鐘國慶影片，影片開頭標明的「玉山主峰」空拍畫面，卻被登山愛好者指稱誤植瑞士阿爾卑斯山區，引發各界討論。前立委郭正亮直言，外交部曾經把護照封面的桃園機場誤植為美國杜勒斯機場，加上這次出包，已經是第二次了，這真的是不可原諒。

外交部發言人崔靜麟表示，有關熱心民眾於本月2日反映，今年國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面疑似誤植為瑞士的阿爾卑斯山一事，為避免任何誤會及加強辨識度，外交部已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同一天（2日)完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

負責製作的阿賴耶電影有限公司今天(3日)也發出道歉聲明表示，製作團隊在整理數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士阿爾卑斯山區空拍影像，與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植。

對於外交部國慶影片把玉山誤植為瑞士阿爾卑斯山區，郭正亮今(3日)在《新聞大白話》中表示，這已經是第二次了，他還翻出2017年的舊帳指出，上次護照封面的桃園機場弄成杜勒斯機場，這個真的是不可原諒，「都是外交部，第二次」，且之前護照重印還花了很多錢，「我覺得這種是真的是不可原諒」。

同台的新北市議員葉元之也直言此事非常離譜，且這個影片是政府發布的案子 廠商選取畫面時，不是自己去拍，就是要取得授權，但顯然沒有才會誤植，把玉山變成瑞士，這樣不就是沒尊重智慧財產權？而外交部也沒把關，照理說內部會先看過一遍，甚至會請專家再看一遍，且國慶影片是不能有疏失的。