振興五倍券即將上路，遠傳攜手五大手機品牌，加碼推出「振興購機五重送」優惠活動，即日起至11／15，申辦遠傳心5G方案，搭配五大品牌指定手機，最高現折2000元，10／15前指定手機舊換新最高加碼再折5000元；此外，購機最高可享1％遠傳幣回饋，到遠傳friDay購物月月消費滿額送購物金，最後還有機會抽易遊網萬元旅遊金。

遠傳表示，申辦最新上市攝影旗艦vivo X70系列、大勢折疊旗艦機皇Samsung Galaxy Z Flip3、Z Fold3、輕巧旗艦ASUS Zenfone 8、美拍神機OPPO Reno6 系列、或日系玩美旗艦SONY Xperia 系列等指定手機，搭配遠傳心5G 月付999元以上資費方案，享手機專案價最高現折2000元；VIP續約指定資費方案，再享折價3000元優惠。

第二重，持舊機來遠傳門市申辦換購最新上市vivo X70、X70 Pro、Samsung Galaxy Z Flip 3、Z Fold3旗艦系列新機，以及ASUS、SONY等品牌旗艦機，皆享有舊換新優惠折扣，不但享有最高萬元的舊機估價金可抵扣，其中vivo X70、X70 Pro在10／15前限時加碼最高可折5000元，現辦現折購機更優惠。

第三重，即日起至12／31，新申辦或續約心5G的用戶，合約期間內到遠傳friDay購物，每月消費滿額享加碼回饋最高700遠傳幣。遠傳幣等同於現金，可於遠傳friDay購物折抵使用，月月消費月月回饋，好康無限循環。

第四重，凡於遠傳全台門市或網路門市申辦新機，加入遠傳心生活會員，可享專案價回饋遠傳幣，依會員等級不同，最高享1％回饋無上限。配件、3C商品、超值兌換等超強優惠不間斷，吃喝玩樂一次購足，消費還可再享遠傳幣回饋。

最後一重，於遠傳實體門市或網路門市申辦遠傳心5G月租999元以上資費，並搭配vivo X70系列、ASUS Zenfone 8／8 Flip、OPPO Reno6 系列、Samsung Galaxy Z Flip3、Z Fold3或SONY Xperia 系列等指定手機，即可參加易遊網萬元旅遊金抽獎，共有5個名額。