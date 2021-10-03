根據「特斯拉客戶支持」微博3日指出，受到晶片短缺，以及成本波動影響，即日起特斯拉陸規行動充電連接器價格上調人民幣（下同）400元，調整後售價為2950元。
第一財經報導，在大陸電動車生產與出口增長的推動下，特斯拉第三季交出亮眼的成績單。不過，特斯拉要進一步發展，還需要應對數據安全、車輛安全的挑戰。大陸市場也成為特斯拉成敗的關鍵。
特斯拉近日公布2021年第三季交付數據，第三季全球生產約23.8萬輛電動車，並交付超過24萬輛電動車，年增73％，再創新高。雖然特斯拉沒有單獨公布大陸市場的產銷數據，但近期有分析指出，2021年前三季特斯拉上海超級工廠生產約30萬輛電動車。
基金公司Future Fund的投資組合經理Gary Black表示，特斯拉交付的持續增長，是由大陸創紀錄的交付所推動，這也打破大陸市場需求正在放緩的任何想法。
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