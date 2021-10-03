中央流行疫情中心指揮官陳時中3日表示，由於近來疫情相當穩定，因此自10月5日起，農林漁牧工作者於空曠處工作、或民眾於山林、海濱活動時，可以無須戴口罩，不過仍須隨身攜帶口罩，萬一有人潮時，仍須把口罩戴起來。

陳時中表示，外出戴口罩的基本要求還在，只是在空曠處可以例外，但還是得與人保持社交距離，隨身攜帶口罩，他強調，因應目前的疫情，打疫苗、戴口罩、勤洗手仍是並行的。

3日的境外移入有6例，本土病例是0，陳時中表示，近來疫情維持穩定，希望本土病例能持續加0。