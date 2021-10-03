大陸各地房市越來越分化。為了防止房市過熱，2021年以來，已經有上海、廣州、深圳等多個一、二線城市公布中古屋指導價政策。反觀三、四線城市房價下跌，目前已有岳陽、桂林、張家口等多個城市針對開發商降價的情況公布「限跌令」。

澎湃新聞報導，早在8月11日，湖南省岳陽市住建局發出「關於房地產市場新建商品住房網簽成交價格限制的通知」，要求四個市區新建案銷售實際成交價格不得低於備案價格的85％，否則不予網路簽約，該市也成為2021年打響「限跌令」第一槍的城市。此外，河北省張家口市近日通知指出，要求新取得預售許可證的項目，不得低於備案價格85％進行銷售。

中國新聞週刊援引廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉分析，有的城市擔心「打折降價」成為趨勢，造成傳導效應，導致開發商購地和民眾買房的預期轉弱，衝擊土地市場並導致房地產行業收縮。

李宇嘉又指，如果降價幅度太大，開發商利潤變薄，建案可能會出現偷工減料等現象。在預售制度下，這些問題在買房時看不出來，但是在交屋後就會浮現，進而導致屋主抗議，到時候政府相關部門的壓力會很大。