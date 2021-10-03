大陸網紅周揚青與「亞洲舞王」羅志祥撕破臉分手1年多，男方沉寂至今，女方的事業反倒蒸蒸日上，近期頻上綜藝，目前正出演戀愛實境秀《女兒們的戀愛4》，儼然從網紅成了藝人，但她的感情運相比事業運似乎差了些，周揚青先前才認愛富二代男友羅昊，不料短時間內被分手，如今和新的男嘉賓陳瑞豐約會，鬆口吐露理想型5條件，眾人一比對傻眼，根本在描述她的舊愛羅志祥。

周揚青1年多前「毀滅式分手」交往9年的羅志祥，讓許多人直呼敬佩她的勇敢，也心疼她的遭遇，希望周揚青未來能真的幸福，日前她登上戀愛實境秀《女兒們的戀愛4》，身旁有小她6歲、身價超過百億的「好利來」執行總裁羅昊陪伴，周揚青認愛並帶著男友一起上節目，不料上個月中她宣布兩人已經分手，她跟下一個約會對象陳瑞豐坦承，跟羅昊成為情侶不到1個月切了，因為太快交往又上節目曝光，男方壓力很大，周揚青也發現彼此很多理念不合，因此告別這段豪門戀，陳瑞豐則坦言，是有覺得周揚青從分手到再約會接得有點快，但聽完理由，讚揚她很真實。

最新一集節目中，周揚青與 陳瑞豐敞開聊心裡話，尤其是愛情這部分，談到了理想型，周揚青鬆口自己選男友的條件，「我喜歡那種五官深邃、濃眉大眼、個子高高的、長得像偶像劇男主角的那樣」，除了外貌以外，她也很在乎彼此是否聊得來，幕後花絮中，陳瑞豐表示兩人恰好是彼此喜歡的類型，忍不住驚呼：「不敢相信這是真的了」。

網友比對周揚青開出的擇偶條件，驚覺她根本是在說羅志祥。(取材自周揚青IG、羅志祥IG)

節目曝光後，網友比對了周揚青開出的擇偶5大條件，不禁恍然大悟，「那不就是羅志祥？」、「羅志祥：直接報我身分證得了」、「怪不得跟羅志祥在一起九年」，覺得周揚青還不如直接跟羅志祥復合算了，但也有很多網友看好她跟陳豐瑞，覺得兩人互動頗甜蜜，很看好他們成為真正的情侶。