搶攻五倍券商機，台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，今年五月新冠肺炎疫情升溫，衝擊全台產業及民生經濟，在全民的努力下，目前本土疫情已逐漸回穩，這次政府發行振興五倍券，台灣之星跟進力挺全台消費者，實質增加振興五倍券的效益，預估也將帶動整體銷售業績成長10％。

台灣之星祭出「政府給你五倍券 我們再加碼$5000」的加碼折價優惠，10月8日起，消費者趁這波五倍券發放之際，到台灣之星全台實體及網路門市，辦門號搭iPhone13、指定熱門旗艦手機及家電最划算，無論是否使用振興五倍券消費，台灣之星通通全面加碼送「買東西商城」折價券$5000。

舉例來說，購買iPhone 13 Pro 128GB搭配指定5G資費方案與約期，手機專案價只要$4300，相當於最高直接現賺$28600，且還加碼送「買東西商城」折價券$5000；台灣之星「買東西商城」，超過萬種商品任挑選、輕鬆抵用，多款主打人氣3C、家電最低下殺4折起，支持全民快樂消費拚經濟。

台灣之星響應政府發行振興五倍券，推出加碼回饋，10月8日起，凡至台灣之星全台實體及網路門市申辦指定機款，就加碼送「買東西商城」折價券$5000，並打造專屬回饋專區，供民眾依需求選購。