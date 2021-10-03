雲林縣虎尾鎮「虎尾水資源回收中心」完成發包，總經費4億4390萬元，工期約720天，雲林縣長張麗善3日到場與地方民眾說明，此工程不僅可改善虎尾都市計畫區內汙廢水問題，讓虎尾成為先進城市，縣府並將爭取6000餘萬元，改善回收中心所在地延平里長期淹水問題，與地方民眾共創雙贏。

近年來因極端天候影響，造成水資源極度緊缺，水資源回收處理成為水汙染治理的首要任務，也是都市現代化重點之一，雲林縣政府因此配合內政部營建署辦理「虎尾鎮汙水下水道系統計畫」，「虎尾水資源回收中心」即為計畫中的一部分。

張麗善表示，此次水資源回收中心動工前說明會，主要是讓鄉親了解未來工程如何施作，同時聽取地方的意見，透過虎尾鎮公所、里長、社區理事長的匯整，將進行環廠步道、黃花風鈴木與落羽松等植栽綠美化，延平里長期存在的淹水問題，也可藉由改善排水系統一併解決。

張麗善說，水資源回收中心最重要的功能，是讓虎尾鎮成為進步的城市，所有的汙水，都可透過專業處理回收再利用。未來水資源會愈來愈寶貴，加強水資源回收，可提升民眾生活機能與品質，同時配合政府水資源政策，創造雙贏局面。

虎尾鎮長丁學忠表示，1個先進的城市，需要先進的設施，對於水資源回收中心的設置，社區居民從之前的反對到現在的參與，透過縣府的協助，將可改善社區的排水，對社區未來發展有很大的幫助。

縣水利處處長許宏博指出，水資源回收中心位於虎尾都計區外西南側，北臨縣道158甲，承受水體為北港溪，占地3.426公頃，全期處理量為8200CMD，第1期先做4100CMD。

廠區周邊相關建設方面，包括北側縣道158甲側溝與農田給水溝重新施作、增設箱涵將社區排水分流至延平排水、廠區周邊造景美化，以及優先雇用延平里居民擔任水資源回收中心工作人員等，都會逐步完成。