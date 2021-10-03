香港食物及衛生局局長陳肇始今（3日）表示，香港大學醫學院微生物學系在香港與大陸合作研發的一款鼻噴式新冠疫苗「衛活苗TM一號」，現有30名自願參與者已完成一期臨床試驗。研究團隊現正審視下一階段的臨床試驗，以評估更廣泛的免疫反應。

陳肇始表示，自去年4月至2021年9月，香港食衛局和醫療衞生研究基金已批出3輪撥款，合共5.13億港元（約台幣17億），支持香港當地大學進行67項針對新冠病毒的醫學研究項目，透過應用新科技，進行基礎以至臨床及社區層面的新冠病毒研究。

其中部分項目已有早期研究結果，有助於制訂抗疫政策及提供適切的臨床管理和治療方法，應用流行病學監測提升防疫措施。當中較為注目的是，基金也有資助研發港製疫苗。香港大學醫學院微生物學系在本港對其與大陸合作研發的一款鼻噴式疫苗「衛活苗TM一號」，是目前疫苗中最先採用鼻腔噴霧接種方式的疫苗。現已有30名自願參與者已完成一期臨床試驗，研究團隊正審視下一階段的臨床試驗。

而其他有助於防疫的研究，例如血清流行病學研究可推斷無徵狀感染者的數目、監測群體產生免疫力的出現等；而監測環境中的病毒量則有助於檢視社區隱性傳播鏈等。

陳肇始指出，獲資助的研究項目中，有28個項目的部分成果在國際知名科學期刊刊登，接下來也會於11月23日舉行的2021年衛生醫護研討會公布相關研究的中期結果。期望香港當地研究獲得的新知識可應用於本地醫療實務及醫療政策，讓民眾受益。