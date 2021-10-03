聯合國安全理事會日前就北韓飛彈問題召集會議，北韓外務省國際機構局長趙哲秀（譯音）今天透過官媒批評，安理會只針對北韓召開會議，「明顯是雙重標準」。

韓聯社報導，趙哲秀今天透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話，批評安理會「對美國與其追隨勢力進行的大規模聯合軍事演習，以及頻繁的攻擊性武器測試默不作聲，卻對我們常規性的防衛措施緊咬不放，違背聯合國所應遵從的公正客觀及公平性，明顯是雙重標準」。

趙哲秀表示，安理會無論是公開或私下干涉北韓正當主權行使的行為，公然無視北韓主權，是「無法容忍的嚴重挑釁」，認為安理會此舉相當於要求北韓放棄自衛權，「就像是並不承認朝鮮民主主義人民共和國為一主權國家」。

他強硬表示，北韓從未承認「嚴重侵害主權國家生存權與發展權的安理會決議」，對於安理會這次如同「擺弄定時炸彈」般危險的行動表達強烈憂心。

北韓近期頻頻進行飛彈試射，更聲稱成功試射極音速滑翔機（hypersonic gliding vehicle），安理會就此在紐約時間1日召開緊急閉門會議，但據稱在中國及俄羅斯反對下，未能發表聯合聲明。

趙哲秀重申，北韓的飛彈試射是在安全的公海上進行，並無任何侵犯周邊國家的意圖。

在此之前，北韓領導人金正恩及其胞妹、勞動黨副部長金與正都曾要求外界撤除對北韓的雙重標準及敵對政策。金正恩9月29日在北韓最高人民會議中警告，安理會最好不要再用「強盜般的美式觀點與雙重標準來侵害朝鮮民主主義人民共和國的主權」，要安理會自己「好好想想後果」。

金與正則是對南韓總統文在寅稱北韓試射飛彈行為為「挑釁」的發言表示不滿，認為南韓對於自己的類似行動聲稱為「維護和平的適當行動」，卻認為北韓威脅和平，不符合邏輯且破壞兩韓關係。