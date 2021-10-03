基隆市中正區公所吳姓等3名里幹事，利用商家免用統一發票空白收據核銷支出，詐領100多萬元里辦公費。基隆地院近日審結，吳觸犯公務員利用職務上機會詐取財物罪，累計77罪、謝53罪、江4罪，分別處1至2年不等有期徒刑，由於3人向法務部調查局自首，並繳回犯罪所得，均獲緩刑。

判決指出，吳姓里幹事自2010年1月至2016年12月，曾同時任職2至3個不同里的里幹事，得知公所每月編列4萬5000元給里長事務補助費，其中有4000元作為里辦公室補助費，由里幹事先墊付相關支出後，再向區公所民政課承辦人員、會計、秘書及區長用印核銷請款。

吳姓里幹事知情後，於2010年12月23日萌生犯意，陸續自不知情友人店舖取得，已蓋商號店章或免用發票專用章、負責人私章的空白收據，並填寫不實里辦公處、品名等內容，偽造購物，非法請領60萬4000元里辦公費；謝姓里幹事也在任職期間，使用吳留下的空白收據，以同樣手法，詐領40萬4000元。

江姓里幹事則在2017年自謝姓里幹事手上取得空白收據，非法請領2萬元里辦公費。直到2018年9月25日，謝、江自行前往法務部調查局自首坦承犯行，事前才曝光，吳姓里幹事到案說明時，也自首承認，3人均繳回非法請領里辦公費。

基隆地院近日審結，吳姓里幹事觸犯公務員利用職務上機會詐取財物罪，共77罪，分別判處有期徒刑1年9月，應執行2年、緩刑4年、褫奪公權2年；謝姓里幹事53罪，分別判處有期徒刑1年2月，依執行1年6月、緩刑3年、褫奪公權1年；江姓里幹事4罪，分別判處有期徒刑1年2月，應執行1年3月、緩刑2年、褫奪公權1年。