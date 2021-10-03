大陸房地產巨頭恒大集團爆發違約危機，一度造成全球股市劇烈波動，債務處理情況受到全球高度關注，但巧合的是，恒大創辦人許家印曾於2019年於武漢科技大學指導學生論文，該篇論文針對財務風險預警管理，對恒大提出有待改善的地方，如今恒大集團深陷風暴，該論文似乎已預見恒大所隱藏的債務危機。

香港經濟新聞報導，創辦人許家印為美國西阿拉巴馬大學榮譽博士，同時也是武漢科技大學特聘管理學教授及博士生導師，曾於2019年指導學生完成畢業論文《現金流視角下房地產企業財務風險預警模型研究》，針對財務風險預警管理，提出恒大有待改善的幾個地方。

論文內容提及恒大缺乏財務風險預警專職崗位，該公司財報大篇幅披露其風險管理體系架構，整體雖極其科學合理，但針對企業整體經營風險而言，並未將財務風險單獨劃分且深入分析，對於整體經營風險防範，也僅由管理層代為執行，並未成立專責風險預警部門。

此外，從財報還能看出，當下財務風險預警主要依靠單一變量，如報告資產負債率的同期變化對比，以及融資成本的變化及原因等，但並未構建多元變量的財務風險預警模型，但在理論界，單一變量預警早已被多元變量而取代。

論文內容表示，據財報顯示，對於流動資金風險，恒大持「現金為王」的政策，充分考慮其流動資金和可用融資資金來源，且提供經濟驟降的備選方案，此舉確實值得業界借鏡，但對其他如投資風險的財務風險的防控措施並未如此，財務風險預警對策還不夠完善。

論文稱，恒大的財務風險預警責任機制不健全，在管理制度上主要還是「失職問責制」，每個月都會要求部門主管，依管理人員上報一定比例的問責案例，給予員工警惕，不過並未單獨設立財務風險預警責任機制，但和設立專責預警崗位同理，該機制對財務風險預警管理工作是必須的。