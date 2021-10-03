儘管晶片荒嚴重影響汽車產業，外媒報導指出，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）第3季仍繳出亮眼成績單，全球汽車交付量達24萬1300輛，再創歷史新高，超出市場預期。

路透報導，特斯拉表示，在7月至9月的第3季期間，全球共交付了24萬1300輛汽車，其中23萬2025輛為Model 3與Model Y車型，以及9275輛的Model S與Model X汽車，較第2季大增20%，同時也是特斯拉連續第6個季度增長。

由於晶片短缺問題，包括通用汽車、本田等大型車商第3季度在美國的銷量呈現下降，通用汽車銷售額下降了近33%，來到近10多年來的最低水準。

對於特斯拉第3季交車數量創新高，遠高於先前分析師預測的22萬9242輛，Future Fund基金的投資組合經理Gary Black表示，特斯拉的第3季交付是由中國大陸創紀錄的交付推動的，這也打消了中國大陸需求正在放緩的任何想法。

特斯拉尚未公布9月份在中國大陸的銷量，8月份，上海工廠將超過2/3的汽車出口到歐洲和亞洲國家。特斯拉股價周五（10月1日）收盤變化不大，收在775.22美元。