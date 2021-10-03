台東縣綠島鄉尖翅燕魚母子郵筒3日啟用。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉尖翅燕魚母子郵筒3日啟用。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣綠島鄉尖翅燕魚母子郵筒3日啟用。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

為推廣綠島特色觀光產業，繼豆丁海馬海底郵筒之後，台東縣府協助綠島鄉公所在柴口潛水區設置尖翅燕魚母子郵筒，並於3日正式啟用；郵筒造型可愛吸睛，民眾稱為綠島網美新地標。

台東縣長饒慶鈴與綠島鄉長謝賢裕、縣議員李數奼3日出席尖翅燕魚母子郵筒啟用記者會。台東縣府交觀處表示，尖翅燕魚母郵筒設置在柴口潛水區水下6.4米的海域，尖翅燕魚子郵筒則設置在柴口潛水步道上，在海水退潮時，不用潛水也能在陸上投遞，潛水區涼亭旁也設有尖翅燕魚母郵筒的裝置藝術，讓旅客不再受到海象限制，不管是戲水或潛水都能體驗投遞海底明信片的樂趣。

海底郵筒所使用的海底明信片由綠島學校師生共同創作，充分展現綠島學童的海洋之愛，是極具地方特色的紀念品；明信片販售所得的25％則回饋學校作為環境教育經費，培育綠島學童維護海洋環境的意識。

饒慶鈴表示，綠島豆丁海馬海底郵筒3年來販售超過4萬張海底明信片，創造1億以上的觀光產值。縣府也持續輔導綠島鄉公所提案，協助向中央爭取570萬元的經費設置綠島尖翅燕魚海底母子郵筒。

此外，綠島擁有世界級的海底景觀，獲選為全球10大潛水勝地，縣府與中華郵政2018年5月合作設置綠島第1座豆丁海馬海底郵筒，深度為水下11.5米，是世界最深的海底郵筒，採用不破壞環境的316不鏽鋼製作，遊客可以在綠島購買海底專用防水明信片投遞。

據了解，台東縣府2020年將綠島海底郵筒移交予綠島鄉公所，營運至今販售逾4萬張明信片，販售所得超過260萬，增加觀光產值超過1億（以島上潛水費用公定價2500元計算），其中有4成明信片寄到海外，可見綠島是名符其實的國際潛水勝地。