國民黨主席當選人朱立倫，3日到國民黨彰化縣黨部謝票，強調最重要是讓2024年國民黨重新執政。（吳敏菁攝）

國民黨主席當選人朱立倫，3日到國民黨彰化縣黨部謝票，強調最重要是讓2024年國民黨重新執政。（吳敏菁攝）

國民黨主席當選人朱立倫，3日到國民黨彰化縣黨部謝票，朱立倫表示，主席選舉結束，競爭就結束了，要不分彼此更團結，強調彰化縣長選舉，一定要贏，繼續讓王惠美連任，議員席次增加、輸得鄉鎮市贏回來，基層穩固了，國民黨才會強大，最後要贏回2024執政權。

朱立倫到彰化縣謝票，副縣長洪榮章、立委謝衣鳳、前立委林滄敏、前議長白鴻森、彰化縣農會理事長蕭景田、黨部主委張錦昆等都出席。並到走訪立委謝衣鳳溪州服務處，朱立倫感謝鄉親支持，強調上周六投票結束，所有競爭就結束了，每一位投票，都是投給中國國民黨，要不分彼此，團結在一起，國民黨沒有分裂本錢。

朱立倫表示，國民黨黨員很少，才37多萬人，應該要有4、5、6、70萬人才對，很多有登記沒繳黨費，很多認同國民黨的人都要再把他們請回來，讓國民黨這個家庭越來越強大。

「明年選舉非常重要，包括公投」朱立倫發出動員令，要求國民黨員能幫忙都要盡量幫忙，發動對公投不信任投票。縣長當然一定要贏，讓王惠美連任，讓議員高票連任，還要增加席次，鄉鎮市長過去輸得要贏回來，基層若穩固，國民黨就會越來越強。

朱立倫也說，贏不是最後目標，最重要是讓2024年國民黨重新執政，台灣才會好，中華民國才會好，兩岸關係才會和平，世界才會對我們尊重。這次當選，美國、日本、歐盟、新加坡都來賀電、恭喜。得到國際認同、尊重，兩岸關係可以繼續交流，才是對百姓、農工有利，這一個禮拜馬不停蹄，呼籲站出來，困難激發最團結，一起把對百姓有利的事情做好。