新竹市林智堅市長提出新竹縣、市整合的「大新竹合併」倡議後，新竹市長林智堅日前拋出新竹縣市合併升格議題，引起中央與地方政壇的激烈討論。民進黨內部也針對此事進行民調，9月底的最新民調顯示，有59.7%的民眾支持新竹縣市合併升格。

根據《風傳媒》報導，民進黨自9月中開始連續進行了三波全國追蹤民調，結果顯示，支持新竹縣市合併升格民眾的比例，從51.4 %、54.1%，上升到59.7%，反對者也從約30%，降至大約29%、28%左右。

有民進黨內知情人士透露，這份民調的結果，也讓黨中央感到非常訝異，並推推測可能是因為在中美貿易戰的背景下，民眾體認到竹科的重要性，和新竹縣市的獨特地位，進而願意支持縣市合併。

此外，新竹市長林志堅也從2日展開請益之旅，他表示展開一系列到新竹縣、市的請益之旅，從農業、產業到觀光，希望能讓民眾期待縣市合併的聲音，可以更加凝聚。林智堅還指出，新竹科學園區固然是台灣非常重要的戰略產業，大新竹不是只有科技，還有許多傳統美食、客家傳統文化及聚落等，以及國人所需要的美景，新竹縣有非常豐富的物產，包含柿子、柿餅，柿餅更是他近年送給外賓非常重要的伴手禮，他期待大新竹合併升格，「竹竹合併、強強合作」，讓竹科更有競爭力，也讓台灣在國際更有影響力。