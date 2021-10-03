每個人表達愛意的方式不同，有人熱情奔放，也有人含蓄內斂，但《搜狐網》運勢專欄卻點名3大星座男，表達愛意的方式比較特別，他們越是喜歡妳，就越愛跟妳唱反調，往往讓另一半無所適從。

獅子座：

獅子座性格霸道，而且還相當大男人，雖然面對心儀對象會主動出擊，不會扭扭捏捏、惺惺作態，但是礙於面子和自尊，他們不會一昧討好，反而會故意跟對方唱反調，藉此引起佳人注意。這種拉不下面子卻又喜歡得不得了的反差萌，可說是唯獨獅子座才有的。

水瓶座：

水瓶座的思維模式較為與眾不同，因此常被外界調侃是外星人，在愛情上他們也同樣如此，水瓶男是否喜歡妳，很難用感受去判斷，因為他們上一秒可能還對妳熱情如火，但下一秒就沉默冷淡，忽冷忽熱的態度經常讓另一半無所適從。加上他們骨子裡相當叛逆，在談戀愛的過程中，既要與眾不同，又要叛逆，跟另一半唱反調自然是家常便飯的事。

雙子座：

雙子座男生花心的形象深植人心，但是一旦他們真心喜歡一個人的時候，絕對比別人都認真，只不過幽默風趣又能言善道的他們，示愛的方式比較幼稚，很喜歡故意跟另一半唱反調，越是喜歡妳就越喜歡逗著妳玩，對雙子男來說，這種輕鬆舒適的狀態才是愛情該有的樣子。