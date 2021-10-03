劉坤明的親友團熱情為他助陣。（中華民國健美健身協會提供）

台北市長盃環球菁英錦標賽3日在台北客家文化園區舉行，7個競賽項目共95位選手報名，日本籍藝人夢多、美國籍藝人柯隆、緬甸籍華裔選手劉坤明等多位好手參與，展現力與美的成果。

賽事中最令人關注的緬甸籍華裔選手劉坤明，因緬甸政變、生活動盪不安來到台灣生活，偶然接觸到台北市健美健身運動協會在健身房裡推廣健美健身活動，從自由教練進而產生對於當選手的興趣，在規律的系統化鍛鍊後，經友人鼓吹報名台灣賽事，親友團高舉標語為他加油，還搭配翁山蘇姬頭像格外引人注目，他也在男子健美第70公斤級、男子形體170公分級拿下兩個第2名佳績。

台北市健美健身運動協會理事長陳重文議員在開幕典禮提到，目前台北樂齡健康運動中心已成型，並規劃A、B、C三級，A級是全方位健康運動中心、B級是多元化健康運動基地、C級是社區健康運動站，將為長者族群注入一股健身活力，等同幫參賽的選手及教練提供良好的平台，相信教練及選手本身的訓練能力非常足夠，如果再針對指導特殊族群長者，導入適當的各種模組，勢必事半功倍，未來讓更多的長者也能參加比賽。

台北市體育局副局長蔡培林指出，藉由此次台北市長盃環球菁英錦標賽的舉辦，在比賽項目中又增辦許多新秀項目，此舉鼓勵民眾踏出家門運動，讓身心更健康，素人也能站上舞台展現自己魅力，期許明年在嘉義縣舉辦的全民運動會，能有更多優秀選手代表台北市拿下佳績，也希望在理事長陳重文及總幹事陳緯哲帶領下，讓台北市健美健身風氣邁向高峰。對於健美健身有興趣的台北市民歡迎加入台北市健美健身運動協會，還可參與明年度全民運動會代表隊選手選拔，帶動全民運動風氣盛行。