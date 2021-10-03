今年夏天班西蒙斯與76人的鬧劇持續進行中，稍早據名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，班西蒙斯(Ben Simmons)原本昨天收到2021-22年球季25％薪資，也就是825萬美元，卻遭七六人拒絕支付，這筆錢將被放在第三方帳戶，他拒絕歸隊所產生罰款將從此帳戶扣除。沒想到事情已經鬧到無法收拾的地步，相信班西蒙斯幾乎是走定了。

Sources: The 76ers are not paying Ben Simmons his $8.25 million payment due today as the three-time All-Star awaits a trade. Simmons still is not showing up to Philadelphia and has understood the ramifications of his holdout. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 1 2021

不過從夏天開始班西蒙斯雖然很快被擺上交易貨價，但到現在都遲遲無法送出去，原因或許是他的職業精神，以及在上季季後賽的糟糕表現害了他，而目前他與76人的關係已無法回到從前，相信他離開球隊是遲早的事，據76人隨隊記者基斯(Keith Pompey)報導，灰狼、溜馬、騎士、活塞、暴龍和馬刺仍在與76人交涉，探詢交易班西蒙斯的可能性。

但這幾支球隊目前的戰力都偏弱，也都身處市場小的城市，照之前班西蒙斯說想去大城市的說法，他們想必不是班西蒙斯的最佳選擇，不過位於大城市的球隊籃網、湖人、尼克幾乎都安排好他們的開季陣容，若班西蒙斯堅持離隊，那想必他也沒資格再有更多要求。而據傳活塞想拿出前鋒葛蘭特(Jerami Grant)為主軸的籌碼，並搭配選秀權。

當然也有人持相反看法，NBC費城體育台記者就表示：「與此同時，76人和其他球隊之間真正關於班西蒙斯交易談判仍無任何結果，基本上所有球隊季初陣容名單都大致安頓下來了，除非有一支球隊遭遇了嚴重傷病，或者開季初期表現與預期相差很大，否則沒有什麼可以改變目前這種態勢並成功促成交易。」看來這位記者並不看好班西蒙斯能成功離隊。

A league source said the Timberwolves Pacers Cavaliers Pistons Raptors and Spurs are still inquiring about Ben Simmons’ availability.



Simmons vs. Sixers: An inside look at a messy NBA divorce https://t.co/pF1YNcWHBK via @phillyinquirer — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 2 2021

不過若最後76人屈服於班西蒙斯，那他在球隊的地位也相當尷尬，畢竟他與陣中主將恩比德(Joel Embiid)和總教練瑞弗斯(Doc Rivers)都陷入緊張狀態，班西蒙斯曾表示隊上並沒有圍繞他來打球，恩比德也透露了自己的看法，他說：「我們球隊一直都在滿足班西蒙斯的所有要求，所以他說出那些話很奇怪。」在這樣的情況下，他們還有辦法一起打球嗎？