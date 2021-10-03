警方以車追人，最後在布袋漁市場路邊找到嫌犯車輛，當場逮到19歲陳姓嫌犯，並起出番刀3支、彈簧刀3支、斧頭1支及辣椒水1瓶等犯罪工具。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

媽祖面前動刀！ 新港奉天宮砍人案 逮1嫌疑因「債務」起殺機。

嘉義縣新港奉天宮前驚傳砍人事件，來自北部的洪姓男子上午在奉天宮廟前大街遭不明人士從背後狂砍數刀，見血受傷送醫急救，行凶的3名嫌犯火速駕車逃逸，其中一名陳姓嫌犯4點多已在布袋漁市場落網，據嫌犯聲稱，他們與被害人有債務糾紛，警方不排除是預謀犯案。

嘉義縣消防局中午12點55分獲報，指新港鄉中山路6號前有遊客遭不明人士拿刀追逐，32歲洪姓男子背部、肩膀與雙腳有5至10公分多處刀傷，救護人員抵達，洪男意識清楚，目前已送至嘉義基督教醫院救治中。

警方獲報後，快速組成快打小組，以車追人，最後在布袋漁市場路邊找到嫌犯車輛，當場逮到19歲陳姓嫌犯，並起出番刀3支、彈簧刀3支、斧頭1支及辣椒水1瓶等犯罪工具，另兩名嫌犯疑似被丟包，行蹤不明。

警方表示，落網的陳嫌聲稱，他們與被害人有債務糾紛，疑似獲悉被害人和親友一行人南下遊玩，才會在新港堵人，被害人中午吃完麵走出店家，嫌犯就上前堵人，對被害人噴辣椒水，被害人見狀逃跑，3人隨即跟上，持刀往被害人背後就是一陣狂砍。

警方表示，初步掌握嫌犯、被害人都是北部人，在逃嫌犯1人姓張，1人身分不明，已全力追捕2人到案中，會依殺人未遂法辦。