氣象專家賈新興今（3）日表示，受南海大低壓帶影響，周三起迎風面的東半部將有連續降雨發生，持續時間將長達7天，國慶假期前往東部的民眾，要留意大雨發生。此外，兩周內大低壓帶不排除至少有兩個或兩個以上的颱風會生成。

賈新興指出，從美國系集預報資料顯示，未來兩周南海跟菲律賓一帶活躍的低壓帶，不排除至少有兩個或兩個以上的颱風會生成，這波趨勢將持續至10月中旬，之後會進入一段休息期，下一波生成期將落在11月10日以後，大概11月中旬左右。

南方大低壓帶來明顯的偏東風，使得迎風面的宜蘭、花蓮、台東未來幾天有局部大雨或豪雨發生，從10月6日開始後會一直持續到10月12日。賈新興提醒，東半部民眾要特別注意這段降雨時間會比較長。

賈新興指出，菲律賓東方海面的熱帶擾動，有機會增強為第17號颱風「獅子山」。（圖／翻攝賈新興YouTube）

賈新興從歐洲系集模式分析，表示菲律賓東方海面的熱帶擾動，預估週三到週四間會移至南海，有機會發展為熱帶性低壓，甚至增強成為今年第17號颱風「獅子山」，未來動向仍須持續觀察。