疫情肆虐使得許多海外旅遊遲遲未解封，據調查，越來越多民眾對疫後旅遊型態，更注重深度及在地文化體驗，香港旅遊發展局因此將富多元面貌的「西九龍」地區作為深度文化旅遊推廣重點，範圍覆蓋油麻地、佐敦和西九文化區一帶，從經典懷舊的歷史建築、老字號傳統工藝翻轉新生，到富有時尚氣息的世界頂級藝文特區，展示香港嶄新的藝術文化旅遊體驗，盼未來開放旅遊之際吸引民眾到此感受不同的西九龍魅力。

舊油麻地警署飄散古典優雅氣息。（香港旅遊發展局提供）

油麻地與佐敦 回味香港街頭歲月好時光

油麻地、佐敦是很多台灣人認識香港的第一站，其中「廟街」更是感受香港庶民文化的絕佳區域。走在街頭感受流光絢爛的大型霓虹燈招牌，彷彿置身經典港式電影場景，

像是港片取景重地「舊油麻地警署」，現已被評定為香港二級歷史建築，獨特的愛德華式建築，古典優雅並重，是不容錯過的拍照打卡點!這裡還有許多台灣人念念不忘的經典美味，像是位於天后廟旁的美都餐室，懷舊的吊扇、地磚及卡座，搭配港式茶餐廳美食，一坐下彷彿穿越至50年代的香港。

走進美都餐室，便彷彿穿越至50年代的香港。（香港旅遊發展局提供）

傳統工藝翻轉新生 見證香港「藝文傳承」

西九龍是眾多香港傳統工藝的發源地，也是少數能看到匠人們瀕臨失傳手藝的聚集地。近年許多隱藏於巷弄裡的在地百年老店，紛紛將傳統職人手藝注入年輕靈魂復古新生，成為在地人和旅客愛不釋手的文創商品，讓乘載歷史記憶的香港傳統工藝得以更好延續傳承。

第三代繼承人王嘉琳融合現代思維，以新式鞋型乘載傳統刺繡打造全新繡花鞋。（香港旅遊發展局提供）

旅途中想要體驗百年不變的香港好味道，一定不能錯過「廖孖記」腐乳，相傳四代的秘方加上堅持手工製作的匠人精神是許多人心中不可取代的美味；同樣是香港老字號的「冠南華」是專做中式傳統婚服的店，創意多元的東方文化圖騰設計，十分受到中西方年輕人喜愛；刺繡愛好者同樣不能錯過精緻繡花鞋，已傳承三代的「先達繡花鞋」打破傳統思維，引入西式設計，讓更多遊客能親身體驗刺繡文化。

除了傳統老店注入現代思維，喜愛復古主題的遊客，還能造訪由老式酒家改造的藝術精品酒店「東南樓」，處處可見懷舊裝飾氛圍感滿滿。另一個隱藏版景點則是2020年才完工，由天后廟私塾打造的「油麻地書院」，在古蹟中透過自助買書機獲取知識，彷彿有種時空交錯之感。從百年老店到翻轉新生，漫步在西九龍街頭感受到城市的新舊對話，一一細品時光留下的珍貴記憶。

掀開香港西九文化區嶄新風貌 一睹世界級藝術聚集地

坐落維多利亞港海旁的西九文化區是一個佔地約23公頃的大型藝術文化園區，是香港最新、涵蓋範圍最大的藝術文化據點，集藝術、教育及公共空間於一身，設有各種文化藝術設施，上演世界級展覽、表演和文化藝術活動。除了以傳統戲曲演出為主的「戲曲中心」、當代表演藝術劇場「自由空間」和開放式表演空間的IG打卡熱點「展亭」，而近期話題不斷，備受世界矚目的「M+當代視覺文化博物館」及「香港故宮文化博物館」，都將於今年底至明年陸續開幕，為西九文化區再添世界級藝術新地標。

M+將於11月12日在香港開幕。（Herzog _ de Meuron提供）

擁有西九文化區靈魂之稱的頂尖博物館「M+」確定將於11月12日開幕，作為亞洲首間全球性當代視覺文化博物館將致力於收藏、展示與詮釋20及21世紀的視覺藝術、設計及建築、流動影像以及香港視覺文化。來自 M+ 藏品系列約 1500 件作品，將於開幕時在博物館約1萬7000 平方米、33個展廳及其他展覽空間展出，涵蓋繪畫、雕塑、水墨，以至裝置、流動影像及數碼媒體等不同媒介的藝術品。

「M+」大樓總面積達6萬5000平方米，建築主體由一縱一橫的雄偉建築物組成，縱向大樓從橫向基座平台的中心高聳而立，使建築擁有充沛自然光線並與香港都市景致互相呼應，建築設計融合了永續概念，由低碳和低能耗的建材打造，像是以墨綠色的陶瓦外牆設計，不但有精緻富質感，建築物更能抵禦長期受熱力、濕度及風力侵蝕的影響；縱向大樓南面是超大型醒目的LED 外牆，亦會展出藝術及與博物館相關內容，以獨具一格的方式成為香港維港天際線的新地標，也預計成為旅人朝聖的新亮點。