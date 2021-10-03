台中48歲張姓男子與家人失聯近1個月，音訊全無，今日下午3時許被發現車子停放在東勢客家文化園區停車場，路過民眾聞到臭味，靠近車窗一看，赫見他陳屍在車內。鑑識小組到場採證，初判無外力破壞痕跡，並在車內發現生火器具，疑經濟因素而將自己反鎖車內輕生。

東勢分局東勢派出所3日下午3時55分接獲民眾報案， 稱在東勢客家文化園區停車場內，發現1名男性疑似在銀色休旅車內輕生。到場處理的員警表示，在10公尺即聞到臭味，研判已死亡一段時間，死者坐在右後座，車內發現生火器具。

警方根據車主身分聯繫家屬到場，確認死者為家住新社的48歲張姓男子。其子悲痛表示，父親疑因經濟因素想不開，已離家一段時間。鑑識小組到場採證，未發現外力破壞痕跡，初判無他殺嫌疑，後續將報請檢方相驗，以釐清死因。

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