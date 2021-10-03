二林鎮代安宮和企業攜手，造將廢棄魚塭打造凌波廊道，點亮燈光，夜間璀璨又夢幻。（劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

二林鎮代安宮和企業攜手，造將廢棄魚塭打造凌波廊道，點亮燈光，夜間璀璨又夢幻，還水泥大水管座椅。（劉昌元提供／吳敏菁彰化傳真）

芳苑的紅樹林海空步道是彰化第一條濕地步道。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

空中步道熱潮過後，南彰掀起「凌波微步」式漫遊，芳苑濕地紅樹林海空步道爆紅，二林鎮代安宮環湖步道也被驚艷了，500公尺環湖步道，360度都是最佳拍照景點，更有跨越湖面120米凌波廊道，搭配綠能科技裝置七彩LED，廢棄魚塭搖身一變成夜裡璀璨的夢幻景點。

「真的太水了！」縣長王惠美臉書也特別推薦，指出二林鎮代安宮廣場前有一處廢棄魚塭，疫情警戒期間，地方鄉親無處可去，只好繞著魚塭散步，當地企業祐鋒實業公司與代安宮各出資1000萬與300萬元，將魚池改建成有橋有亭的七彩湖光公園，提供免費入園。

這個新景點，白天、晚上各具風情，吸引鄉親天天來散步，更在網友的助攻之下，迅速爆紅了，「代安宮五府千歲神威顯赫」，遊客說，白天波光粼粼湖上風清，夜幕低垂點亮燈光，璀璨又浪漫，「彰化又多了一處約會新景點」。

「這是企業造福鄉里的好模範」原來二林舊社代安宮廟前是近5甲的水池，地方表示，水池被賣掉後，村民集資買回，成了養殖魚池，但10多年前再度被荒廢，又差點被填平，去年企業祐鋒實業公司與代安宮攜手出資買下，希望為故鄉增添美景，七彩湖景還搭配太陽能光電板，利用綠能營造夜間絢爛的美景。

彰化榮民之家政風室主任留昌元特別推薦，設計好用心，周邊公園還有水泥大水管座椅，可以坐著聊天吃東西，小朋友也愛極了，視為祕密基地。近來湖邊還吸引樂團來表演，增添了不少氣氛。

芳苑的紅樹林海空步道是彰化第一條濕地步道，能距離欣賞紅樹林景色和海洋生態，漫遊木棧道能看夕陽、賞蚵田風光，還有全台獨有「海牛」，也是為保育類鳥類大杓鷸、黑嘴鷗等鳥類重要棲地。