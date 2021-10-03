上海出口貨櫃運價指數SCFI昨（30日）小跌0.62％，終止連20周漲勢，受此消息衝擊，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海1日全數殺跌停，股價創波段新低，市場上再掀多空論戰，究竟第4季獲利攀高或運價走跌，法人看法分歧。投資老手警告，看好航運長約保障的散戶，千萬別掉進直觀資訊的陷阱，他舉2008年陽明與客戶簽「長約保障」為例，原以為不受短期波動影響，沒想到後來運價狂跌，客戶要求重新議價，導致獲利大幅虧損。

投資老手P大在PTT股板發文表示，股市中最忌諱的就是，輕易地接受任何資訊後不再檢視，通常越直觀的資訊越容易掉入投資陷阱。以航運來說，「長約保障」這4個字，就跟當初被動元件簽長約一樣，後來人家不履約，重談約，看好長約利多的散戶，剛好就是最後套在半山腰又腰斬的那群人。

P大指出，年初電子業也以為第四季是旺季，事實上這種需求估算隨時都有修正的可能，以目前動盪的經濟局面，航商是否有可能錯估明年的市場需求呢？當越來越多廠商在地化生產，減少運輸需求，運價還能維持嗎？當需求減弱，簽長約撐得下去嗎？

來看過往貨櫃長約的後果，陽明原本與客戶簽1年期長約保障，但因2008年第4季各航線運價大幅下滑，長約客戶紛紛要求重新議價，公司為維持艙位利用率而接受客戶要求，導致長約的保障失效，並造成2009年第1季大幅虧損。

P大強調，景氣循環股歷史是會重演的，航商為了維持艙位利用率再度自砍長約。相信貨櫃航運長約的水手們，現在還在半山腰。

這篇文章一出，引起網友正反兩極議論，贊同的人認為，「此篇正解 景氣循環股遇到景氣反轉時 啥約都沒用啦」、「國巨2.0 水手講不聽」、「水手下去吧..好股那麼多偏偏做航運」、「沒用了，破百指日可待」、「怎麼不早一點救我 嗚嗚」。

但也有一些網友吐槽，「馬後炮來囉，下週一來看看」、「股市最忌諱 看跌說跌」、「航運的長約是5月簽的本來就不高」、「能發在一個月前我就信」、「開始看空的人變多了 該反者做了」、「那你怎麼不簽約時講沒用」。

※中時新聞網提醒您：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。