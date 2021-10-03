國民黨主席當選人朱立倫南投感恩謝票之旅，3日下午在南投縣議會舉行。（馮惠宜攝）

國民黨主席當選人朱立倫將在5日上任，外傳前台東縣長黃健庭接任秘書長，對此，立委許淑華在朱立倫到南投進行謝票之旅時當面反對，直指「對黨性不堅的人持保留態度」；但立委馬文君則認為：民進黨都敢用，沒理由國民黨不敢用；而南投縣長林明溱則認為，黃健庭在台東縣長任內行政效率高，可以讓黨務與社會接軌。

許淑華指出，主席上任後人事的安排是大家最關注的，有報導指出黃健庭將接任秘書長一職，黃前縣長過去在國民黨任內一直受到很大的肯定，但是他這一屆曾經接受民進黨提名監察院副院長，他個人對於黨性不堅的人比較持保留態度，主席要用的人應該是在黨危難時願意留下來承擔的人，請主席對於這個人事案再多做考慮。

馬文君則表示，主席用人有他的考量，他個人的看法是民進黨都敢用，沒有理由國民黨不敢用，對一個好的人選國民黨更應該把他留住，發揮他的所長，其他的黨派為什麼要積極爭取應該有他的理由，他相信主席用人有他的定見，用最好的人，尤其應該要把好的人才留下來。

據了解在南投感恩茶會中，對於黃健庭人事案，現任縣長林明溱也持肯定態度，他強調，黃在台東縣長任內，政績大家有目共睹，他相信以其施政效率可以讓國民黨黨務和社會更能接軌。而在場基層黨工則表示，國民黨要往擴大社會支持度的方向努力，才能在未來的選舉增加支持版塊，「相信2022要選舉的人應該更能理解」。