有「最美空姐」稱號的林佩瑤曾在知名航空服務10多年，因中途參加歌唱選秀節目《超級星光大道》打開知名度，社群網站擁有10萬以上粉絲追蹤。近日她曬出一組泳裝辣照，好身材讓網友看得心花怒放。

林佩瑤時常在社群平台分享生活，姣好外型和直率的個性頗受歡迎，昨（2日）她透露到南投日月潭度假，自嘲：「我就是那種完妝在泳池邊拍完照就立馬閃人的假掰網美，這次的泳裝包很緊，在還沒徹底瘦下來之前我是不會穿上比基尼的。」透露體脂肪目前29，希望能減到25以下。

照片中，林佩瑤化著精緻妝容，及胸秀髮看起來光滑柔順，夾著一只素色髮夾，透膚薄罩衫裡面穿著白色深V泳裝，胸前僅用蝴蝶結綁住，狂露豐滿北半球和細長事業線，下身一雙修長美腿也很吸睛，塗著酒紅色腳指甲相當美觀。

網友看到這系列辣照，紛紛留言：「阿瑤好漂亮哦，有瘦下來耶，展現好身材」林佩瑤回應：「希望再瘦一些」自爆肚子還有三層肉，手臂也很粗，但網友認為目前就很好看，不需要做無意義的減肥，林佩瑤反駁：「減肥怎麼會是無意義！如果有天能穿上比基尼，對我就是有意義！」、「當我衣服穿到L號的時候心情真的很差～所以還是要自己覺得漂亮開心比較重要～」。

另一批網友則把重點放在豐滿上圍，激賞：「滿出來了！完全包不起來啦！」林佩瑤幽默自嘲：「肚子也快包不住了」，「Wow～J個身材，我可以學狼人叫嗎」林佩瑤打趣回：「你學看看啊」，一一回應粉絲態度超親民。