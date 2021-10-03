蘋果從2014年開始積極投入生產電動車的領域，然而7年過去，遲遲未有重大進展，近日再傳出負責造車業務的高階主管Doug Field跳槽到福特汽車擔任首席先進技術總監，這已經是蘋果汽車部門第4位離職的負責人，也是該部門過去幾個月來，離開的第3位高階主管，顯示蘋果確實遇到了生產汽車的困難。

綜合外媒報導，當Doug Field離開蘋果後，蘋果的汽車團隊隨即召開重大內部會議，有知情人士透露，蘋果高階主管坦承汽車部門將進行重整，但不會裁員。

過去7年來，蘋果汽車部門已經失去4位負責人，且近幾個月內已有3位高階經理離職，堪稱重大人事地震。有幾位已離開的主管向媒體透露，蘋果汽車部門始終未找到一條明確的道路，導致造車的進展相當緩慢。

有業界人士認為，種種跡象都透露蘋果可能暫停汽車業務，但也有人點出，蘋果並未放棄造車，接下來將由原先負責蘋果手錶與健康項目的Kevin Lynch接管汽車部門。

此外，有汽車業資深人士分析表示，所有的跡象都顯示，蘋果正在縮減其發展汽車項目的雄心壯志，可能將造車轉為智慧汽車軟體研發，著重在自動駕駛、乘客體驗上的實力。

專注於遠程駕駛汽車技術的新創公司Designated Driver執行長Manuela Papadol就說，「蘋果不太可能製造整台新車，但他們在汽車領域的潛力仍相當驚人，尤其在內部軟體或體驗上。」

蘋果造車進度相當緩慢，截至2020年，谷歌自動駕駛項目Waymo已累積行駛63萬英里，但蘋果汽車僅行駛1.9萬英里，此外，Waymo在有駕駛員介入的狀況下平均行駛約3萬英里，但蘋果汽車只有145英里。

蘋果雖曾經與多家汽車大廠探討共同開發，但這些談判最終都陷入僵局，使得蘋果有意再次轉為完全自主生產，但目前未有原型樣車被生產出來，這也顯示，蘋果在造車路上相當艱辛。