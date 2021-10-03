在眾多晶片關鍵技術遭西方國家抵制後，解決尖端技術「卡脖子」問題成為大陸產業發展重點。大陸官方媒體報導說，最近大陸晶片製造關鍵材料——單晶奈米銅——實現國產化量產，在解決晶片技術「卡脖子」又有突破性的重要斬獲。

據大陸《央視新聞》報導，近日大陸首條單晶奈米銅智慧加工生產線在溫州平陽投產，這標誌著晶片製造關鍵材料「單晶奈米銅」實現國產化量產。

報導說，單晶奈米銅，成品直徑為13微米，約為頭髮絲十分之一細，是積體電路半導體封裝的關鍵材料。以往大陸半導體關鍵材料大部分來自進口，且原材料是貴金屬金或者銀，價格昂貴，成為制約中國晶片生產的「卡脖子」難題之一。

這次單晶奈米銅的技術突破，在內地實現了用銅基新材料替代其他貴金屬，大幅降低成本，價格較國外同類產品降低近5成。

報導還說，這種原材料主要應用在通訊、汽車領域以及醫療和工控領域的晶片上。目前平陽生產基地年產能為500萬卷軸，達產後將滿足內地相關行業約10%的使用需求，為中國積體電路「打破封鎖、代替進口」的目標貢獻力量。

美國對中國實施晶片等關鍵技術產品的貿易禁令後，中共官方多次強調要強化國家戰略科技力量，增強產業鏈自主可控能力，解決關鍵核心技術「卡脖子」問題。同時為此斥資加強扶植半導體產業，並列入「十四五」規劃。